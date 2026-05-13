×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mohamed Salah transferinde flaş iddia: 'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Mohamed Salah
Mohamed Salah transferinde flaş iddia: Fenerbahçenin teklifini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 09:38

Mısır medyası, Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetiminin transfer görüşmelerinde ilerleme kaydettiği isimlerden biri olan Mohamed Salah konusunda sürpriz bir iddia ortaya attı. Yıldız futbolcunun, sarı-lacivertli kulübün kendisine sunduğu astronomik teklifi kabul ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi, yeni sezon için dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelere başlamış ve ilerleme kaydetmişti. Bunlar içinde en flaş olanı, Mohamed Salah.

Ertan Torunoğulları görüşmeleri yürütmüş, olağanüstü genel kurul kararı alınması sonrası süreç durmuştu. Yönetim, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’ye süreçle ilgili bilgi verdi. Her iki adayın da dünyaca ünlü yıldızla görüşmeleri devam ettirdiği vurgulandı.

Mohamed Salah transferinde flaş iddia: Fenerbahçenin teklifini kabul etti

MISIR BASININDAN BOMBA İDDİA: 'TEKLİFE "EVET" DEDİ!'

Mısır basınından El Fagr’dan bu konuda flaş bir iddia geldi.

Gözden Kaçmasın Süper Lig devinden Emiliano Martinez hamlesiSüper Lig devinden Emiliano Martinez hamlesi!Haberi görüntüle

 

Haberde, Mohamed Salah’ın Fenerbahçe’nin yaptığı 20 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık öneriye ‘evet’ dediği öne sürüldü. Ancak hangi başkan adayının Mısırlı süperstarla anlaşmaya vardığı belirtilmedi.

Haberin Devamı

Mohamed Salah transferinde flaş iddia: Fenerbahçenin teklifini kabul etti

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ AÇIKLANABİLİR

Salah’ın, kariyerini Sarı-lacivertli formayla sürdürmeye sıcak baktığı, ancak gelebilecek başka teklifleri de dinlemek için süre istediği kaydedildi. 33 yaşındaki futbolcu, 6-7 Haziran’daki genel kurula kadar diğer talipleriyle görüşecek.

Salah’ın, 11 Haziran'da başlayacak 2026 Dünya Kupası öncesinde yeni takımını açıklaması bekleniyor.

Mohamed Salah transferinde flaş iddia: Fenerbahçenin teklifini kabul etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Mohamed Salah

BAKMADAN GEÇME!