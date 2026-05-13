Mohamed Salah transferinde flaş iddia: 'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!'

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi, yeni sezon için dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelere başlamış ve ilerleme kaydetmişti. Bunlar içinde en flaş olanı, Mohamed Salah.

Ertan Torunoğulları görüşmeleri yürütmüş, olağanüstü genel kurul kararı alınması sonrası süreç durmuştu. Yönetim, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’ye süreçle ilgili bilgi verdi. Her iki adayın da dünyaca ünlü yıldızla görüşmeleri devam ettirdiği vurgulandı.

MISIR BASININDAN BOMBA İDDİA: 'TEKLİFE "EVET" DEDİ!'

Mısır basınından El Fagr’dan bu konuda flaş bir iddia geldi.

Haberde, Mohamed Salah’ın Fenerbahçe’nin yaptığı 20 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık öneriye ‘evet’ dediği öne sürüldü. Ancak hangi başkan adayının Mısırlı süperstarla anlaşmaya vardığı belirtilmedi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ AÇIKLANABİLİR

Salah’ın, kariyerini Sarı-lacivertli formayla sürdürmeye sıcak baktığı, ancak gelebilecek başka teklifleri de dinlemek için süre istediği kaydedildi. 33 yaşındaki futbolcu, 6-7 Haziran’daki genel kurula kadar diğer talipleriyle görüşecek.

Salah’ın, 11 Haziran'da başlayacak 2026 Dünya Kupası öncesinde yeni takımını açıklaması bekleniyor.