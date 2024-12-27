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Mohamed Salah tarihe geçti, Liverpool kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Liverpool#Premier Lig#Salah
Mohamed Salah tarihe geçti, Liverpool kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 01:07

Premier Lig'in 18. haftasında lider Liverpool, konuk ettiği Leicester City'yi 3-1 mağlup etti.

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Premier Lig'in 18. haftasında lider Liverpool, Leicester City'yi ağırladı. Anfield'da oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada ilk gol, 6. dakikada Jordan Ayew'den geldi ve Leicester City 1-0 öne geçti.

Liverpool'da Cody Gakpo ise 45+1'de attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Maçın 49. dakikasında Liverpool'dan Curtis Jones, 49. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Dakikalar 82'yi gösterirken Mohamed Salah, Liverpool'un 3. golünü kaydetti ve fark 2'ye yükseldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpol puanını 42'ye yükseltti. İkinci sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 7'ye yükselten Liverpool'un 1 maç eksiği bulunuyor.

Takımının 3. golünü atan Salah, Premier Lig tarihinde 100. iç saha golüne ulaşan 8. futbolcu oldu.

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#Liverpool#Premier Lig#Salah

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