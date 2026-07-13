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Mohamed Salah Süper Lig devine! 'Başkan takip ediyor'

Güncelleme Tarihi:

#Mohamed Salah#Transfer#Beşiktaş
Mohamed Salah Süper Lig devine Başkan takip ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 11:56

Liverpool ile yollarını ayırmasının ardından son olarak Dünya Kupası'nda boy gösteren ve bonservisi elinde olan Mohamed Salah'ın bir sonraki durağı Türkiye olabilir.

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Dünya Kupası'nın sona ermesine günler kala, Avrupa'da transfer hareketliliği yoğunlaşmaya başladı.

Mohamed Salah Süper Lig devine Başkan takip ediyor

Avrupa ile beraber Türkiye'de de transferler ardı ardına gelirken, kulüpler yaz transfer sezonuna damga vuracak isimlere imza attırmaya hazırlanıyor.

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Bu bağlamda öne çıkan isimlerden biri, Liverpool efsanesi Mohamed Salah oldu. 34 yaşındaki yıldız isim, kontratının sona ermesiyle beraber önce Dünya Kupası'nda Mısır milli takımı ile boy gösterdi, şimdi de menajeri aracılığı ile teklifleri dinlemeye başladı.

Mohamed Salah Süper Lig devine Başkan takip ediyor

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ROTASI TÜRKİYE OLABİLİR

Konuya ilişkin Salah'a yakın kaynaklardan biri, Katar merkezli Mısır yayın organı Winwin'e konuştu.

"FENERBAHÇE, TRANSFERE ÇOK YAKLAŞMIŞTI"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin bir önceki yönetimi olan Sadettin Saran dönemine dair, "Bir önceki Fenerbahçe yönetimi, Mohamed Salahtransfer etmek için girişimlerde bulundu. Hatta kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı. Oyuncu da bunu denemeye ve Türkiye liginde oynamaya onay vermişti." dedi.

Mohamed Salah Süper Lig devine Başkan takip ediyor

MAAŞ TALEBİ 12-13 MİLYON EURO ARASI

Aynı kaynak konuşmasının devamında, "Çeşitli medya kuruluşları yıllık 20 milyon Euro maaş talep ettiğini iddia etse de, gerçek şu ki Salah, sezon başına 12 ila 13 milyon Euro değerinde bir sözleşmeye imza atmaya hazırdı." ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah Süper Lig devine Başkan takip ediyor

BEŞİKTAŞ TAKİP EDİYOR

Son olarak Salah'ın transferini Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yakından takip ettiği dile getirilirken, "Fenerbahçe'de yeni yönetim geldiğinden beri bir temas olmadı. Beşiktaş başkanı Salah'ı yakından takip ediyor. Henüz resmi temas kurmadı, önümüzdeki saatlerde menajeri Ramy Abbas kulüp ile iletişimde geçecek." dedi.

 

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#Mohamed Salah#Transfer#Beşiktaş

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