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Mohamed Salah, Premier Lig'de tarih yazmaya devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Liverpool#Mohamed Salah
Mohamed Salah, Premier Ligde tarih yazmaya devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 11:08

Liverpool'un Southampton'ı 3-1 yendiği maçta iki gole imza atan Mohamed Salah, geçirdiği harika sezona yeni başarılar eklemeye devam ediyor.

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Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, Liverpool tarihinin 3'üncü, Premier Lig'in 5'inci en skorer oyuncusu oldu.

Liverpool'un Southampton'ı 3-1 yendiği 28. hafta maçında iki gol kaydeden Salah, geçirdiği harika sezona yeni başarılar eklemeye devam ediyor.

Lig tarihinde 184 gole ulaşan Salah, en skorerler sıralamasında 5. basamakta bulunan eski Manchester Cityli futbolcu Sergio Agüero'yu yakaladı.

Listenin zirvesinde 260 golle Alan Shearer bulunuyor. Harry Kane 213, Wayne Rooney 208 ve Andrew Cole 187 golle Shearer'ı takip ediyor.

 

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#Premier Lig#Liverpool#Mohamed Salah

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