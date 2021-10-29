Mohamed Salah müfredata giriyor!

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Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da müfredata giriyor.

The Times'da yer alan habere göre; saha içindeki başarıları kadar saha dışında da yaptığı yardımlarla örnek bir profil çizen 29 yaşındaki futbolcu, ülkesi Mısır'da hem ilkokul hem de ortaokul kitaplarında yer alacak.

Üzerinde çalışmalar süren yeni müfredat kapsamında, Mohamed Salah'ın sportif başarıları ilkokul öğrencilerine, sosyal sorumluluk projelerindeki rolü ise ortaokul öğrencilerine anlatılacak.

Mohamed Salah böylece Nobel sahibi vatandaşları Naguib Mahfouz, Ahmed Zewail ve Magdi Yacoub ile aynı gururu paylaşacak.