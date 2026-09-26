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Mohamed Salah milli takım kampından ayrıldı

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#Mohamed Salah#Mısır Milli Takımı#Afrika Uluslar Kupası
Mohamed Salah milli takım kampından ayrıldı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 15:01

Trabzonspor ve Mısır milli takımının yıldızı Mohamed Salah, Angola maçı sonrası kamptan ayrıldı.

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Mısır Milli Futbol takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu maçında Angola ile 0-0 berabere kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Mohamed Salah, müsabakanın 61. dakikasında yerini Zizo'ya bıraktı.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Mısır Milli Takım teknik direktörü Hossam Hassam, maç sonrası kendisine yöneltilen 'Salah sakatlandı mı?' sorusuna "Hayır, kesinlikle sakat değil. Mohamed Salah'ın oyundan çıkarılması tamamen teknik bir karara dayanıyor ve bu maçın gerekliliklerine göre teknik ekibin en doğal hakkıdır." cevabını verdi.

Mohamed Salah milli takım kampından ayrıldı

SALAH KAMPTAN AYRILDI

Mısır'da yayın yapan Yolyou adlı yayın organı, paylaştığı özel haberde maçın ardından Salah'ın milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.

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KRİZE NEDEN OLMAK İSTEMİYOR

Salah'ın ayrılığının gerekçesi ise, Angola maçının ardından soyunma odasında yaşanan gerginlik olduğu ifade edildi.

Tecrübeli futbolcunun, Mısır Milli Takım kampında gerginliğin krize dönüşmemesi adına kamptan sessizce ayrıldığı kaydedildi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ: ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Mısır Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, “Mısır A Milli Futbol Takımı'nın Hossam Hassan yönetimindeki teknik ekibi, 29 Eylül'de oynanması planlanan Güney Sudan maçında, karşılaşmanın oynanacağı sahanın suni çim olması nedeniyle Mohamed Salah'ı dinlendirmeye karar verdi. Teknik heyet ile Mohamed Salah arasında Angola maçından önce, oyuncuyu korumak amacıyla Güney Sudan maçında oynamaması konusunda anlaşmaya varılmıştı ve teknik heyet bu kararı uygulamayı uygun gördü" ifadelerini kullandı.

 

 

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#Mohamed Salah#Mısır Milli Takımı#Afrika Uluslar Kupası

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