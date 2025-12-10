×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mohamed Salah için Suudi Arabistan'dan resmi transfer açıklaması! 3 dünya devine önerildi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mohamed Salah Transferi#Real Madrid
Mohamed Salah için Suudi Arabistandan resmi transfer açıklaması 3 dünya devine önerildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 13:58

Ara transfer sezonunda Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah'ın adı Türkiye'de Galatasaray ile anılırken, Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Öte yandan Salah'ın 3 dünya devine önerildiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Liverpool ile gemileri yakan ve Ocak ayında ayrılması beklenen Salah'a dair Suudi Arabistan'dan önemli bir açıklama geldi.

Suudi Kamu Yatırım Fonu içinden bir kaynak, Mohamed Salah hakkında AFP'ye konuştu:

Gözden KaçmasınOkan Buruktan maç sonu hakem serzenişi ve Uğurcan Çakır için sakatlık açıklamasıOkan Buruk'tan maç sonu hakem serzenişi ve Uğurcan Çakır için sakatlık açıklaması!Haberi görüntüle

"Salah'ın durumunu yakından takip ediyoruz. Kiralık veya kalıcı bir transferin mümkün olduğuna inanıyoruz. Kulüple henüz herhangi bir görüşme veya doğrudan teklif yapılmadı.

Mohamed Salah için Suudi Arabistandan resmi transfer açıklaması 3 dünya devine önerildi

Tüm oyuncular inişli çıkışlı dönemlerden geçer. Salah henüz 33 yaşında ve Suudi Arabistan'da hala çok şey sunabilir.

Salah, dünya çapında sevilen bir futbol yıldızı ve Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'ne çok şey katacaktır."

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasarayın Monaco yenilgisi sonrası dikkat çeken sözler Transfere ihtiyaç var İlk yarı Monaco, ikinci yarı SamsunGalatasaray'ın Monaco yenilgisi sonrası dikkat çeken sözler! 'Transfere ihtiyaç var! İlk yarı Monaco, ikinci yarı Samsun'Haberi görüntüle

3 DÜNYA DEVİNE ÖNERİLDİ

Öte yandan Mohamed Salah için İspanyol basınında da kritik bir habere yer verildi. Buna göre Mısırlı yıldız, 3 dünya devine önerildi.

Salah'ın başta Real Madrid olmak üzere Barcelona ve Bayern Münih'e menajerler tarafından teklif edildiği kaydedildi.

Mohamed Salah için Suudi Arabistandan resmi transfer açıklaması 3 dünya devine önerildi


Barcelona'nın yüksek maaş yükünden dolayı ilk etapta transfere soğuk yaklaştığı ancak Real Madrid ve Bayern Münih'in olumlu dönüş yapabileceği bilgisine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mohamed Salah Transferi#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!