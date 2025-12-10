Mohamed Salah için Suudi Arabistan'dan resmi transfer açıklaması! 3 dünya devine önerildi

Haberin Devamı

Liverpool ile gemileri yakan ve Ocak ayında ayrılması beklenen Salah'a dair Suudi Arabistan'dan önemli bir açıklama geldi.

Suudi Kamu Yatırım Fonu içinden bir kaynak, Mohamed Salah hakkında AFP'ye konuştu:



"Salah'ın durumunu yakından takip ediyoruz. Kiralık veya kalıcı bir transferin mümkün olduğuna inanıyoruz. Kulüple henüz herhangi bir görüşme veya doğrudan teklif yapılmadı.

Tüm oyuncular inişli çıkışlı dönemlerden geçer. Salah henüz 33 yaşında ve Suudi Arabistan'da hala çok şey sunabilir.

Salah, dünya çapında sevilen bir futbol yıldızı ve Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'ne çok şey katacaktır."





3 DÜNYA DEVİNE ÖNERİLDİ

Öte yandan Mohamed Salah için İspanyol basınında da kritik bir habere yer verildi. Buna göre Mısırlı yıldız, 3 dünya devine önerildi.

Salah'ın başta Real Madrid olmak üzere Barcelona ve Bayern Münih'e menajerler tarafından teklif edildiği kaydedildi.





Barcelona'nın yüksek maaş yükünden dolayı ilk etapta transfere soğuk yaklaştığı ancak Real Madrid ve Bayern Münih'in olumlu dönüş yapabileceği bilgisine yer verildi.