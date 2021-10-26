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Mohamed Salah için çılgın rakam! Cristiano Ronaldo'yu geride bırakıyor...

#Mohamed Salah#Liverpool#Ronaldo
Mohamed Salah için çılgın rakam Cristiano Ronaldoyu geride bırakıyor...

Liverpool formasıyla harika bir performans sergileyen ve son olarak Manchester United karşısında hat-trick yaparak maçın adamı seçilen Mohamed Salah'ın istediği ücret dudak uçuklattı.

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Manchester United deplasmanındaki tarihi maça damga vuran Mısırlı yıldız, Liverpool'u sırtlamaya devam ederken yeni sözleşme için çılgın bir rakam istedi.

Football Insider'da yer alan habere göre; Liverpool'un Mısırlı yıldızı yeni sözleşme imzalamak için maaşında artırım istiyor.

Liverpool'da haftalık yaklaşık 200 bin sterlin kazandığı belirtilen Salah'ın, yeni sözleşmede bu rakamı 500 bin sterline çıkarmak istediği kaydedildi.

RONALDO'YU GEÇECEK

Haftalık 500 bin sterlin kazanması durumunda, Liverpool'dan yıllık 26 milyon sterlin (31 milyon Euro) alacak olan 29 yaşındaki yıldız, Cristiano Ronaldo da dahil birçok futbolcuyu geride bırakacak.

Kırmızılar'dan şu anada yıllık 10 milyon sterlin kazanan Mısırlı yıldız, teklifin kabul edilmesi durumunda maaşını 3 katına çıkaracak.

Mohamed Salah için çılgın rakam Cristiano Ronaldoyu geride bırakıyor...

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KLOPP BASKI OLUŞTURDU

Haberde Salah'ın temsilcisi Ramy Abbas Issa'nın 500 bin sterlinde direttiği belirtilirken Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp'un kulüp üzerinde baskı kurduğu kaydedildi.

Her fırsatta oyuncusu Mohamed Salah'tan övgüyle bahseden Klopp'un, Liverpoollu yetkililere, Mısırlı yıldızdan daha iyisini bulamayacaklarını hatırlattığı belirtildi.

DROGBA'YI GERİDE BIRAKTI

Mohamed Salah, bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta 15 gol kaydederek büyük başarıya imza attı.

Manchester United karşısında attığı gollerle birlikte 107 gole ulaşan Salah, Drogba’yı geride bırakarak Premier Lig tarihindeki en golcü Afrikalı oyuncu oldu. Ayrıca Salah, Liverpool formasını giydiği son 10 maçın hepsinde gol sevinci yaşadı.

Mohamed Salah için çılgın rakam Cristiano Ronaldoyu geride bırakıyor...

"SALAH'IN BAZI ÖZELLİKLERİ RONALDO'DAN İYİ"

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Manchester United maçı öncesinde kendisinden Salah ve Ronaldo'yu kıyaslanması istenince "Onları neden kıyaslayalım ki? İkisi de dünya standartlarında ve çok özel oyuncular. Mo, bazı özellikleriyle Ronaldo'nun önünde. Salah'ın, sol ayağının daha iyi olduğunu söyleyebilirim fakat Ronaldo ise hava toplarında daha iyi. Hız açısından ikisi de gol atmak için çok iyiler. Bu nedenle, ikisinin arasında seçim yapmak istemiyorum çünkü bu tür bir konuyla ilgilenmiyorum." diye konuşmuştu.

SALAH: "5-0 KAZANMAK HARİKA"

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Liverpool'un Manchester'ı 5-0'la bozguna uğrattığı gecede hat-trick yaparak yıldızlaşan Salah, karşılaşma sonrası Sky Sports'a şunları söyledi:

"Burada 5-0 kazanmak harika. Maçtan önce kendi oyunumuzu oynamazsak zor olacağını biliyorduk. Üzerimize geleceklerini biliyorduk ve bu yüzden yüzde 100'ümüzü vermek zorundaydık. Takım kazanmaya devam ettiği sürece mutluyum ve kazanmak için elimden gelenin en iyisini vereceğim. Premier Lig'i kazanmak için ne gerektiğini biliyoruz, bunu iki yıl önce başardık. Burada büyük bir galibiyet elde ettik ama yine de sadece üç puan."

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JÜRGEN KLOPP: "ÇILGINCAYDI"

Manchester United galibiyetini "çılgınca" olarak tanımlayan Jürgen Klopp ise "Ne söyleyebilirim? Bunu bekliyor muydum? Çılgıncaydı. Devre arasında onlara daha iyi oynamalarını söyledim ve inanılmaz iyi başladık. Oyunu kontrol ettik, mesele daha fazla gol atmak değildi, sadece daha fazla sakatlık yaşamadan çıkmaktı. Sonuç delice, tarihte böylesi var mı, yoksa biraz zaman alacak. Daha mutlu olamazdım, olağanüstü. Kesinlikle olağanüstü." ifadelerini kullanmıştı.

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#Mohamed Salah#Liverpool#Ronaldo

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