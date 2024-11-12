Mohamed Salah gelişmesi, görüşmeler başladı

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Liverpool'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'la yeni kontrat görüşmeleri devam ediyor.

Sky'da yer alan haberde; Liverpool ve Salah cephesinin beklentilerinin birbirinden uzak olduğu, henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

32 yaşındaki yıldıza ayrıca Suudi Arabistan ve Avrupa'dan da talipler olduğu kaydedildi.

2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız, İngiliz ekibinde çıktığı 366 maçta 221 gol attı ve 99 asist yaptı.