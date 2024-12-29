Mohamed Salah coştu, Liverpool farka boğdu

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Liverpool, West Ham United ile deplasmanda karşılaştı.

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool, 5-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Luis Diaz, 40. dakikada Cody Gakpo, 44. dakikada Mohamed Salah, 54. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 84. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Premier Lig'de bu sezon gol ve asist katkısını 30'a çıkaran Mohamed Salah, büyük başarı yakaladı.

Bu sonuçla 1 maç eksiğiyle puanını 45 yapan Liverpool, en yakın rakibinin 8 puan önünde lider durumda yer aldı. West Ham United ise 23 puanla 13. sırada kaldı.

Liverpool, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester United'ı konuk edecek. West Ham United ise Manchester City'ye konuk olacak.