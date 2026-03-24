Mohamed Salah ayrılığı resmen açıkladı: Liverpool'a böyle veda etti!

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İngiliz devi de Mısırlı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Mısırlı oyuncunun 2025-2026 sezonunun ardından Liverpool kariyerini noktalayacağı belirtilerek, "Muhammed Salah, Liverpool'daki görkemli kariyerine sezon sonunda son verecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Salah'ın kulübe yaptığı katkıların ilerleyen dönemlerde özel olarak kutlanacağı vurgulanarak, "Onun mirasını ve başarılarını kutlamak için zaman daha sonra gelecek. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Anfield'a veda ederken bunu gerçekleştireceğiz" denildi.

Haberin Devamı

SALAH'IN AYRILIK KONUŞMASI

Salah ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kulübün, bu şehrin, bu insanların hayatımın ne kadar derin bir parçası olacağını hiç hayal etmemiştim. Liverpool sadece bir futbol kulübü değil, bir tutku. Bir tarih. Bir ruh. Bunu kelimelerle anlatamam. Bu kulübün bir parçası olmayan hiç kimseye anlatamam.

Zaferleri beraber kutladık. En önemli kupaları kazandık ve hayatımızın en zor zamanlarında birlikte mücadele ettik. Burada geçirdiğim süre boyunca bu kulübün bir parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Özellikle de geçmişteki ve şimdiki takım arkadaşlarıma. Ve taraftarlara. Yeterli kelime bulamıyorum. Kariyerimin en güzel zamanlarında bana gösterdiğiniz destek ve en zor zamanlarda yanımda olmanız... Bunu asla unutmayacağım ve her zaman yanımda taşıyacağım.

Ayrılmak asla kolay değil. Bana hayatımın en güzel zamanlarını yaşattınız. Her zaman sizden biri olacağım. Bu kulüp her zaman benim evim olacak. Benim ve ailem için. Her şey için teşekkür ederim. Sayenizde asla yalnız yürümeyeceğim."

LIVERPOOL KARİYERİ

2017 yazında Roma'dan transfer edilen Mısırlı oyuncu, Liverpool tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kendini sağlam bir şekilde kanıtladı ve kulübe iki Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir FA Community Shield kazandırdı.

Haberin Devamı

Bugüne kadar 435 maçta attığı 255 golle Mısırlı oyuncu, Kırmızılar'ın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alıyor ve Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü dört kez kazanmasının yanı sıra birçok kişisel ödüle de sahip.