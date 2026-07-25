Mohamed Salah adım adım Beşiktaş'a! Transferdeki en büyük engel aşıldı

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Beşiktaş yılın transferini gerçekleştirmek için geri sayıma geçti. Siyah beyazlılar, Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra başta Arap kulüpleri olmak üzere birçok teklif alan Mohammed Salah’ın transferinde önemli bir sorunu daha halletti. Beşiktaş daha önce Mısırlı yıldız ile senelik 12 milyon Euro karşılığında 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştı. Ancak oyuncunun menajeri Rami Abbas’ın 7.5 milyon Euro’yu bulan menajerlik ücreti istemesi üzerine Başkan Serdal Adalı rest çekip, “Menajer, komisyonunu yüzde 35 gibi inanılmaz bir rakama çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez” demişti.

ARAP BASINI DA TRANSFERİ DOĞRULADI

Aradan geçen sürede dün önemli bir gelişme yaşandı. Mısırlı futbolcunun menajeri Rami Abbas, siyah beyazlı kulüp tarafından ‘fahiş’ bulunan komisyon ücretinde indirim yapmayı kabul etti. Abbas’ın Beşiktaş’ta oynama fikrine çok sıcak bakan Salah’ın da baskısıyla istediği rakamda indirime gitmesi üzerine siyah beyazlılar transferi bitirme noktasına getirdi. 34 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul’a gelmesi ve Beşiktaş’a imza atması bekleniyor. Yaşanan gelişme Arap basınına da yansırken, Salah’ın cazip tekliflere rağmen tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığı ifade edildi.

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LİVERPOOL'UN SON 9 YILINA DAMGA VURDU

2012’de İsviçre’nin Basel Kulübü ile Avrupa’ya adım atan Salah, daha sonra Chelsea’ye transfer oldu. Ancak burada istediği başarıyı yakalayamayarak önce Fiorentina sonra da Roma’ya kiralandı. Ardından Roma bonservisini aldığı oyuncuyu 2017’de 42 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool’a sattı. Liverpool’da beklenen patlamayı yapan ve 9 sezon forma giyen golcü futbolcu, geçen sezon 41 resmi karşılaşmada sahaya çıkıp 12 gol kaydetti, 10 da asist yaptı. 2026 Dünya Kupası’nda da görev yaptığı Mısır Milli Takımı’nda 121 maçta oynarken 68 gol, 37 asistlik performans ortaya koydu.