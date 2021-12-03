Mohamed Elneny için babasından transfer açıklaması! Galatasaray...

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Premier Lig ekibi Arsenal ile sezon sonunda kontratı bitecek olan ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Mohamed Elneny'de yeni bir gelişme yaşandı.

Mısırlı yıldızın transfer durumu için babası nasser Elneny'den önemli açıklamalar geldi.

'UMARIM ARSENAL'DE KALIR'

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olacağı iddialarına yanıt veren Nasser, "Bizimle iletişime geçmediler. Oğlum, umarım Arsenal ile yeni söyleşme imzalar ve devam eder" dedi.

'HİÇBİR TÜRK TAKIMIYLA İLETİŞİME GEÇMEDİK'

Türk takımlarının ilgisi olup olmadığı konusunda da açıklama yapan Nasser, "Hiçbir Türk takımıyla iletişime geçmedik. İngiltere ve İtalya'dan bazı teklifler var. Biz Arsenal ile devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Arsenal'de bu sezon 7 maçta forma giyen Elneny, 311 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.