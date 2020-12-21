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Futbol
Haber Giriş: 21.12.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

Mohamed Aboutrika: Liverpool, Salah'ı satmayı düşünüyor

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Mohamed Aboutrika: Liverpool, Salah'ı satmayı düşünüyor
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Mısır futbolunun unutulmaz isimlerinden Mohamed Aboutrika, Mohamed Salah'ın Liverpool'da mutsuz olduğunu dile getirirken İngiliz devinin ekonomik nedenlerle oyuncuyu satmayı düşündüğünü de söyledi.

Mısır futbolunun efsane oyuncularından Mohamed Aboutrika, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah hakkında konuştu.

beIN Sports'a konuşan Aboutrika, Mohamed Salah'ın Liverpool'daki durumunu değerlendirdi. Yıldız futbolcuyla görüştüğünü söyleyen Aboutrika, ''Liverpool'daki durumu hakkında Salah ile konuştum. Üzgün ama bu durum sahadaki performansını etkilemeyecek'' dedi.

Salah'ın Liverpool'da mutsuz olduğunu belirten Aboutrika, ''Salah'ın Liverpool'da mutsuz olduğunu biliyorum. Bana neden mutlu olmadığını anlattı ancak bu konuda konuşamam, hepsi sır. Salah'ı hayal kırıklığına uğratan nedenlerden biri de Midtjylland maçında kaptanlık verilmemesiydi. Bence Liverpool ekonomik nedenlerle onu satmayı düşünüyor'' dedi.

Anfield'daki dördüncü sezonunu geçiren 28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 21 maçta 16 gol atıp 4 asist yaptı. Salah, 2017 yazında Roma'dan 42 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Mohamed Aboutrika: Liverpool, Salahı satmayı düşünüyor

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