Modern Warfare ve Warzone’da JAK-12 kilidi nasıl açılır?

Infinity Ward’ın geçtiğimiz gece 1.28 güncellemesini sürpriz bir şekilde yayınlamasıyla aylardır oyuna ekleneceği dedikoduları dolaşan JAK-12 oyuna geldi. JAK-12 veya diğer adıyla AA-12, yakın mesafede oldukça yüksek hasarlar veren ful-otomatik bir pompalı tüfek.

Modern Warfare 2 ve 3 oyuncuları bu silahı oldukça iyi tanıyacaklardır ancak oyuna yeni başlayanlar için heyecan verici bir deneyim yaşatması bekleniyor. Fakat eski bir oyuncu da olsanız yeni bir oyuncu da olsanız bu silahı elde edebilmek için yapmanız gereken bazı şeyler var.

JAK-12 nasıl elde edilir?

Güzel haber şu ki, JAK-12’yi kullanıma açmak için belirli bir seviyede olmanıza veya para ödemenize gerek yok. Tek yapmanız gereken oyun içinde bir görevi tamamlamak. Sonrasında JAK-12 Modern Warfare ve Warzone’da kullanmak üzere sizin olacak.

Tamamlamanız gereken görevin ayrıntılarını Loadout kısmından Shotgun (pompalı tüfek) kategorisine inerek görebilirsiniz: 7 farklı maçta 3 Hipfire Kill almanız gerek.