Modern Warfare Sezon 5 Yeni Oyun Çıkmadan Önceki Son Sezon Olabilir

Modern Warfare, Sezon 5 İle Son Bulabilir mi?

Modern Wrafare ve Warzone için standart bir sezon geleneksel olarak iki aydır. Tabii ki, COVİD-19 ve dünyada olan bazı olaylar nedeniyle, tarihler biraz uzatıldı ama halan sezonlar 60 güne yakın.

Sezon 5, Ağustos’un 5’inde gelecek ki bununda anlamı da yeni sezon ekim ayının erken vakitlerinde gelecek. “Black Ops: Cold War” olduğu söylenen bir sonraki Call of Duty oyununun çıkış tarihini tam olarak bilmesek de, ekim ayı sonunda ya da kasım ayı başlarında çıkması bekleniyor.

Veri madencilerinin aktardığına göre, oyun dosyalarında Sezon 6 hakkında bahsedilmiyor. Bunun yanında, Koreli ve Kanadalı Call of Duty ortağının söylediğine göre Infinity Ward geliştiricileri yeni sezon içeriği eklemeyi planlamıyor.

Bu, Modern Warfare ve Warzone hayranları için hayal kırıklığı yaratıyor olsa da, pazarlama açısından mantıklı. Modern Warfare 2019’a Activision, yeri daha yeni bir oyunla doldurulacak olan MW için yeni bir sezon yayınlamayı düşünmüyor. Bunun yerine çalışmalarını, serinin en yeni parçası olan Black Ops: Cold War'a yoğunlaştıracak.

Diğer tüm sızıntılar gibi, bu bilgiler herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadı. Ancak bu sızıntıların arkasındaki kaynaklar, geçmişte Call of Duty ile ilgili verdiği doğru bilgilerle güvenilir denilebilir. Ne olursa olsun, resmi detaylar için bir veya iki ay daha beklememiz gerek.

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