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Basketbol
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Haber Giriş: 13.05.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Mo Williams, Alabama State'in başantrenörlüğüne getirildi!

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Mo Williams, Alabama State'in başantrenörlüğüne getirildi!
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Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi takımlarından Alabama State, başantrenörlüğe Mo Williams'ı getirdi.

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki ABD'li eski basketbolcu Mo Williams ile başantrenörlük görevi için anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves ve Charlotte Hornets'te forma giyen Williams, 2018'de California State Üniversitesinin basketbol takımında yardımcı antrenörlük yapmaya başlamıştı.

Kolej hayatında Alabama State'in formasını giyen Williams, NBA'de Cleveland Cavaliers ile 2016'da şampiyonluk yaşamıştı.

Mo Williams, oyun kurucu olarak görev yaptığı 14 yıllık NBA kariyerinde 13,2 sayı, 4,9 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Mo Williams, Alabama Statein başantrenörlüğüne getirildi

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