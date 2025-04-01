MLS'ten şok karar! Messi'nin koruması Yassine Cheuko'yu sahalardan men edildi

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Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu kazandıktan sonra koruması olarak göreve başlayan Yassine Cheuko, MLS tarafından büyük bir şok yaşadı.

MLS, MESSİ'NİN KORUMASINI MEN ETTİ

Arjantinli futbolcunun güvenliğinden sorumlu olan Cheuko, sahaya giren şahıslara yaptığı sert müdahalelerden ve yetkisiz davranışlarından dolayı Amerikan Ligi MLS tarafından sahalara girişi yasaklandı.

'MESSI'YE YARDIMCI OLMAMA İZİN VERİN'

Korumanın Amerika'daki stadyumlarda Messi'nin güvenliğini sağlama yasağını ve karşılaştığı duruma ilişkin yaptığı açıklamada:"Avrupa'da yedi yı boyunca Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde çalıştım ve sadece at kişi sahaya girdi. Amerika'ya geldim ve yirmi aylık çalışma süremde on altı kişi sahaya girdi. Burada büyük bir problem var, ben problem değilim. Messi'ye yardımcı olmama izin verin." ifadelerini kullandı.

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Cheuko'nun açıklamaları, Amerika'daki güvenlik sorunlarına dikkat çekerken, Messi’nin güvenliğiyle ilgili yaşanan sıkıntıları da gözler önüne serdi.