MLS'te şampiyon Lionel Messi'li Inter Miami!

Haberin Devamı

MLS'in 2025 sezonu, Chase Stadyumu'nda sona erdi. Inter Miami ile Vancouver Whitecaps, Doğu-Batı finalinde kozlarını paylaştı.

Inter Miami, mücadeleyi ocampo (k.k), Rodrigo de Paul ve Allende'nin golleriyle 3-1 kazandı ve MLS şampiyonu oldu.

Vancouver Whitecaps'in ise Ali Ahmed ile bulduğu gol yeterli olmadı.

Inter Miami, MLS Doğu Konferansın'nı, Vancouver Whitecaps ise Batı Konferansı'nı kazanmıştı.

Teknik direktörü Javier Mascherano yönetiminde, Inter Miami, ilk yılında mutlu sona ulaştı.

Öte yandan tarihin en çok kupa kazanan ismi olan Arjantinli yıldız Lionel Mesis, kariyerindeki 48. kupasını kaldırdı.