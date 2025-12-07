×
MLS'te şampiyon Lionel Messi'li Inter Miami!

Güncelleme Tarihi:

#MLS#Inter Miami#Lionel Messi
MLSte şampiyon Lionel Messili Inter Miami
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 01:30

Süper yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Amerika'da Doğu-Batı finalinde Alman futbolcu Thomas Müller'in takımı Vancouver Whitecaps'i 3-1 mağlup ederek MLS şampiyonu oldu.

MLS'in 2025 sezonu, Chase Stadyumu'nda sona erdi. Inter Miami ile Vancouver Whitecaps, Doğu-Batı finalinde kozlarını paylaştı.

Inter Miami, mücadeleyi ocampo (k.k), Rodrigo de Paul ve Allende'nin golleriyle 3-1 kazandı ve MLS şampiyonu oldu.

Vancouver Whitecaps'in ise Ali Ahmed ile bulduğu gol yeterli olmadı.

Inter Miami, MLS Doğu Konferansın'nı, Vancouver Whitecaps ise Batı Konferansı'nı kazanmıştı.

Teknik direktörü Javier Mascherano yönetiminde, Inter Miami, ilk yılında mutlu sona ulaştı.

Öte yandan tarihin en çok kupa kazanan ismi olan Arjantinli yıldız Lionel Mesis, kariyerindeki 48. kupasını kaldırdı.

