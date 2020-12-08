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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

MLS'te play-off finalin adı Columbus Crew - Seattle Sounders...

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MLS'te play-off finalin adı Columbus Crew - Seattle Sounders...
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) play-off'larında Minnesota United'ı 3-2 yenen Seattle Sounders, finalde Columbus Crew'un rakibi oldu.

MLS play-off'ları Batı Konferansı finalinde son şampiyon Seattle Sounders ile Minnesota United karşılaştı.

Minnesota United, 29. dakikada Emanuel Reynoso ve 67. dakikada Bakaye Dibassy'nin attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı.

Karşılaşmanın son bölümlerinde üst üste goller bulan Seattle Sounders, 75. dakikada Will Bruin, 89. dakikada Raul Ruidiaz ve 90+3. dakikada Gustav Svensson'un golleriyle 3-2 galip geldi.

Bu sonuçla Batı Konferansı şampiyonu olan Seattle Sounders, son 5 yılda 4. kez MLS finalinde mücadele etmeye hak kazandı. Seattle ekibinin, 2016 ve 2019 yıllarında olmak üzere MLS'te iki şampiyonluğu bulunuyor.

Doğu Konferansı finalinde New England Revolution'ı 1-0 yenen Columbus Crew ise kulüp tarihinde 3. defa MLS finaline yükselmişti. Columbus Crew, MLS'teki tek şampiyonluğunu 2008'de yaşamıştı.

Columbus Crew ile Seattle Sounders'ın 2020 sezonu MLS Kupası'nı müzesine götürebilmek için karşılaşacağı final maçı, 13 Aralık Pazar günü yapılacak. Karşılaşma, ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrindeki Mapfre Stadı'nda oynanacak.

 

MLSte play-off finalin adı Columbus Crew - Seattle Sounders...

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