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GeriFutbol MLS'te forma giyen futbolcular maaş kesintisini kabul etti!
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

MLS'te forma giyen futbolcular maaş kesintisini kabul etti!

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MLS'te forma giyen futbolcular maaş kesintisini kabul etti!
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Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 sezonunda maaşlarında kesintiye gidilmesini kabul etti.

Amerikan Futbol Ligi Oyuncular Birliğinin (MLSPA) açıklamasında, yapılan oylama sonucu alınan kararla, oyuncuların 2020 sezonunda maaş ve primlerinde kesintiye gidilmesini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, zor zamanlardan geçildiği ve oyuncuların turnuvaya sağlıklı dönebilmeleri için tüm önlemlerin el birliğiyle alınmaya devam edileceği aktarıldı.

Salgın nedeniyle yüz binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ABD'de MLS, 12 Mart'tan bu yana askıda tutuluyor.

Organizasyondan geçen hafta yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık protokolüne uyarak antrenmanlara küçük gruplar halinde çıkmalarına izin verildiği duyurulmuştu.

 

MLSte forma giyen futbolcular maaş kesintisini kabul etti

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