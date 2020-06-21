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GeriFutbol MLS'de 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 11:37,Son Güncelleme:

MLS'de 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

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MLS'de 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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Amerikan 1. Futbol Ligi MLS'te Atlanta United'da iki, Inter Miami'de ise bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüplerden yapılan açıklamada, hastalık semptomları göstermeyen oyuncuların karantinaya alındığı ve antrenmanların mesafe kuralına uyarak devam edeceği belirtildi.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönecek.

MLSde 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

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