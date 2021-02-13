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MLS ekibi Orlando City, Pato'yu kadrosuna kattı
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Orlando City, adı sık sık Türk kulüpleriyle de anılan Brezilyalı forvet Alexandre Pato'yu transfer etti.
Orlando City Kulübü, serbest oyuncu konumundaki Pato ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya'nın Milan, İngiltere'nin Chelsea, İspanya'nın Villarreal takımlarında oynayan Pato, Çin'de Tianjin Tianhai, ülkesinde Internacional, Corinthians ve son olarak Sao Paulo'da görev yapmıştı.
Pato, Brezilya Milli Takımı'nın formasını ise 27 kez giymişti.
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