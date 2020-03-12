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GeriFutbol MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur Rizespor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:45,Son Güncelleme:/

MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur Rizespor

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MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur Rizespor
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti.

Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor.

Son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.

MKE Ankaragücünün rakibi Çaykur Rizespor

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