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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

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MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Genel kurul ile dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması amaçlanıyor.

Zidane ve Bale'in Real formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde attıkları benzer müthiş iki golü izliyoruz...

MKE Ankaragücünün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

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