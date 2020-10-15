MKE Ankaragücü'nün forma sırt sponsoru belli oldu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün forma sırt sponsorluğunu, kahve markası Mahmood Coffee üstlendi.

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Mahmood Coffee markası, 2020-2021 sezonu için sarı-lacivertli takımın forma sırt sponsoru oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Ankaragücü, tarihiyle ve gelenekleriyle Türk futbolunda ismini her zaman duyurmayı başaran bir kulüp olmuştur. Bizlere düşen görev ise Ankaragücü'müze yakışır şekilde temsil etmektir. Formamıza sırt sponsoru olarak bu camiada yerini alan Mahmood Coffee'ye hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

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