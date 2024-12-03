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MKE Ankaragücü'nden İtalyan yıldız için kadro dışı kararı

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#MKE Ankaragücü #Riccardo Saponara#Kadro Dışı
MKE Ankaragücünden İtalyan yıldız için kadro dışı kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 15:28

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden başkent ekibi MKE Ankaragücü'nde İtalyan oyuncu Riccardo Saponara, kadro dışı bırakıldı.

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Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde İtalyan futbolcu Riccardo Saponara, kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda, futbolcularımızdan Riccardo Saponara, mevcut form durumunun yetersizliği ve disiplinsiz tavırları nedeniyle kendisine özel hazırlanacak programla antrenmanlarına takımdan ayrı olarak devam edecektir." denildi.

MKE Ankaragücü'ne geçen sezon devre arasında transfer olan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-lacivertli formayla 19 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

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#MKE Ankaragücü #Riccardo Saponara#Kadro Dışı

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