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GeriFutbol MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu üyesi bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 27.10.2020 - 20:55 | Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu üyesi bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu üyesi bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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MKE Ankaragücü Kulübü, yönetim kurulu üyelerinden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yönetim kurulu üyemizde görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Yönetim kurulu üyemize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücünde yönetim kurulu üyesi bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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