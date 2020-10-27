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MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu üyesi bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
MKE Ankaragücü Kulübü, yönetim kurulu üyelerinden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yönetim kurulu üyemizde görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Yönetim kurulu üyemize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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