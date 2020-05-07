MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve sporcular, 11 Mayıs'ta Kovid-19 testinden geçecek
GeriFutbol MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve sporcular, 11 Mayıs'ta Kovid-19 testinden geçecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 18:24,Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve sporcular, 11 Mayıs'ta Kovid-19 testinden geçecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve sporcular, 11 Mayıs'ta Kovid-19 testinden geçecek
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanları 11 Mayıs Pazartesi günü tekrar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta Beştepe Tesisleri'nde tüm ekibe Kovid-19 testi uygulandığı hatırlatılarak, "11 Mayıs'ta koronavirüs taraması kapsamında futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza tekrar Kovid-19 PCR testi yapılacaktır." denildi.

Yapılan son testte bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla MKE Ankaragücü'nde antrenmanlar 11 Mayıs'a kadar ertelenmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle