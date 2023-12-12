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MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu kararını verdi! Taraftarlara bizzat kendisi açıkladı

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#Emre Belözoğlu#Ankaragücü#Halil Umut Meler
MKE Ankaragücünde Emre Belözoğlu kararını verdi Taraftarlara bizzat kendisi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 16:53

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunurken olay sonrası konuşan Teknik Direktör Emre Belözoğlu çok üzgün olduğunu belirterek "Söylenecek de bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı. Skandal saldırı sonrası Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddia edilirken genç teknik adam kararını kesin olarak açıkladı.

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Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken mücadelenin Hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı.

Faruk Koca'nın yumruk darbesiyle Halil Umut Meler yere yığılırken Başkan Koca ve beraberindeki şahıslar, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in elmacık kemiğinde çatlak olduğu açıklandı.

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LİGLER SÜRESİZ ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı sert ifadelerle kınayan Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu yapılan saldırı Türk futbolu adına utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz. Artık yeter diyoruz" dedi.

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FARUK KOCA TUTUKLANDI

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası liglere süresiz ara verilirken saldırı bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise tutuklandı.

BELÖZOĞLU İSTİFA EDECEK İDDİASI

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yaptığı saldırı sonrası kameraların karşısına geçen Teknik Direktör Emre Belözoğlu ise olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtirken "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de bir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddia edilirken deneyimli çalıştırıcı kararını kesin olarak verdi.

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KESİN KARARINI AÇIKLADI

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşanan olayların ardından tesislere gelen taraftarlarla bir görüşme yaptı.

Bir grup Ankaragücü taraftarının tesislere giderek Emre Belözoğlu'yla buluştuğu video ortaya çıktı.

Videoda taraftarlarla konuşan Emre Belözoğlu, "Ben 2 aydır buradayım. Desteğinizi hissediyoruz. Desteğini sokakta da görüyorum. Tribünde de görüyorum. Hepinizden biz razıyız. Sizin de mutlu olacağınız inşallah günlerimiz gelsin diye buradayız. Bundan şüpheniz olmasın. Bu süreç bizi daha güçlü çıkaracaktır" sözleriyle devam kararı aldığını açıkladı.

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#Emre Belözoğlu#Ankaragücü#Halil Umut Meler

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