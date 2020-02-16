MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMKE Ankaragücü'nde derbi mesaisi başladı
GeriFutbol MKE Ankaragücü'nde derbi mesaisi başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.02.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

MKE Ankaragücü'nde derbi mesaisi başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MKE Ankaragücü'nde derbi mesaisi başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen sarı-lacivertli takım, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Fatih Mert de izledi.

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasındaki başkent derbisi, 23 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle