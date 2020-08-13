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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 21:22,Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü'nde bir personelin corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı

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MKE Ankaragücü'nde bir personelin corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı
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MKE Ankaragücü'nde tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi

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