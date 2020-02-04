MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMKE Ankaragücü, yarın olağanüstü genel kurula gidiyor
GeriFutbol MKE Ankaragücü, yarın olağanüstü genel kurula gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 09:40,Son Güncelleme:/

MKE Ankaragücü, yarın olağanüstü genel kurula gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MKE Ankaragücü, yarın olağanüstü genel kurula gidiyor

MKE Ankaragücü Kulübü yarın olağanüstü genel kurul düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak.

Olağanüstü genel kurul, yarın saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise toplantı, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle