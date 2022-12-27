CANLI - MKE Ankaragücü Ümraniyespor

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Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Ümraniyespor'u evinde ağırlıyor.

Ligde istediği sıralamada yer alamayan iki takımın mücadelesinde Başkent ekibi galibiyet serisini üç maça yükseltme hedefinde. Ümraniyespor ise üst sıralara tırmanma amacında.

CANLI SKOR



Ankaragücü 1-2 Ümraniyespor (İkinci yarı oynanıyor)

Goller: 2' Ghayas Zhayid / 9 ve 55' Avounou



İLK 11'LER



Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Pedrinho, Zahid, Emre, Jese, Ali Sowe.



Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Serkan Göksu, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Malcuit’in sağ kanattan verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Zahid, yerden vurduğu şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

9. dakikada Popov’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Avounou, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

13. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza alanı içine giren Malcuit’in verdiği pasla altı pasın önünde topla buluşan Zahid, kaleci Serkan Kırıntılı’yı geçemedi.

35. dakikada Mehmet Umut Nayir’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Avounou’un şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.

41. dakikada Sowe’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci, penaltı noktasının yakınından vurduğu şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.



MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER



Ümraniyespor bu sezon Süper Lig'de oynadığı hiçbir deplasman maçını kazanamadı. Lige yükseldiği sezona daha uzun bir galibiyet hasretiyle başlayan son takım bir başka İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük. Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kaybetmeyen Ankaragücü, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Roger Lemerre yönetiminde çıktığı ilk yedi karşılaşmalık süreçte yaşadı. Ankara ekibinin başında 6+ maçlık seri yakalayan son yerli teknik adam ise Hikmet Karaman. Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine verdiği net gol pozisyonları en yüksek yüzdeyle gole dönüşen takım Ümraniyespor.

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Antalyaspor maçında oyuna girdikten 41 saniye sonra rakip fileleri havalandıran Ankaragücü forveti Jese, bu sezon bunu en hızlı başaran yedek oyuncu oldu. Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de elde ettiği dört galibiyeti de Ali Sowe'un gol katkısı yaptığı dört karşılaşmada aldı. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı iç saha maçlarında çektiği 17 şutun beşini gole çeviren Ümraniyespor santrforu Umut Nayir, deplasmanda rakip kaleye yolladığı hiçbir şutta fileleri havalandıramadı. Teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği beş maçın sadece birini kaybeden Ömer Erdoğan, aldığı üç galibiyette de rakip filelere en az üçer gol gönderdi.

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MKE ANKARAGÜCÜ ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ve TOD dijital platformundan yayınlanacak.