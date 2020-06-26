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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 18:47,Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma organizasyonuyla devam eden idmanın ana bölümünde çift kale maç ve taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Beştepe Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamlayan başkent ekibi, akşam saatlerinde hava yoluyla Trabzon'a hareket edecek.

Sarı-lacivertlilerde sakat oyuncu bulunmazken, kart cezalısı Daniel Lukasik ve Stelios Kitsiou, Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Lige verilen aradan sonra Gaziantep FK'yle 1-1 berabere kalan, geçen hafta da lider Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü, kümede kalma umutlarını artırmak için Trabzon'dan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Hafta içi Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirmişti

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