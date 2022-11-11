Canlı Anlatım: MKE Ankaragücü Trabzonspor maçı

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Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Ankaragücü: 0

Trabzonspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Gomez

Abdullah Avcı göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen ve son dört karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, ligin yeni ekiplerine karşı daha uzun bir seriyi en son Ocak 2010-Mayıs 2011 arasındaki dokuz maçlık süreçte yaşadı.

Sezonun ilk haftasında konuk ettiği Hatayspor maçından bu yana oynadığı tüm Süper Lig karşılaşmalarında gol yiyen Ankaragücü, Ömer Erdoğan göreve geldiğinden bu yana sadece evinde 3-0 kaybettiği Fenerbahçe maçında rakip fileleri havalandıramadı. Süper Lig'de çıktığı son 13 deplasman maçında üst üste iki kez aynı sonuçla sahadan ayrılmayan Trabzonspor, son ziyaretinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili ekibin Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada 2+ beraberlik serisi yaşadığı tek süreç, 2020/21 sezonunun son altı deplasman maçı.

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Ankaragücü forması giyen Emre Kılınç, Süper Lig kariyerinde iki gol attığı tek maçı Trabzonspor'a karşı oynadı. Trabzonspor orta sahası Anastasios Bakasetas'ın Süper Lig kariyerinde Ankaragücü'den daha fazla gol attığı tek takım Kayserispor ancak Yunan oyuncu bu dört golün tamamını Alanyaspor forması giyerken kaydetti.

Trezeguet'nin gol attığı son iki Süper Lig maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Mısırlı oyuncunun fileleri havalandırdığı ilk iki karşılaşmada puan kaybetmemişti. Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği meslektaşları arasında en fazla karşılaştığı iki isimden biri Abdullah Avcı.

MKE ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

MKE ANKARAGÜCÜ Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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