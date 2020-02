MKE Ankaragücü tarihine yön verecek kongre sona erdi

Yönetim ve denetim kurulu sayılarının 2 katının bir fazlasının yeterli olduğu olağanüstü genel kurula Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu ile delegeler katıldı. Divan başkanlığına Mustafa Doğan’ın seçilmesinin ardından başlayan genel kurulun 5’inci gündem maddesi olan yüzde 5 ibaresinin kaldırılması, delegenin tamamının el kaldırmasıyla oylandı ve kabul edildi.



FATİH MERT: BUGÜN ANKARAGÜCÜ İÇİN TARİHİ GÜNLERDEN BİRİSİ

Başkan Fetih Mert delegeye yapmış olduğu konuşmada, "Bugün Ankaragücü için tarihi günlerden birisi. Tüzükte yaptığımız değişiklik ile bundan sonra taraftarımız Ankaragücü’nde delege olabilecek. 100 gün önce yaptığımız kongrede takım bize emanet edildi. Zorluğun, sıkıntının içinde, hak ettiğimiz kadroyu kurmayı başardık. İki haftadır da bunun meyvelerini almaya başladık. Biz hayali hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, olmayacağız da. Bu sene planımız takımı ligde tutmak. Amaç takımımızı iyi yerlere getirmek. Bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Ankara’da bir spor çalıştayı oldu, bu çalıştaya başından sonuna kadar katılan sadece Fenerbahçe ve Ankaragücü oldu. 100 gündür takım daha iyi temsil ediliyor. Bizim kulübümüz sadece futbol olarak ligden düşmemeye odaklı. Diğer branşlarda hiçbir söz hakkımız yok. Tandoğan’da kapalı spor salonu kiraya verilmiş. Bayan voleybol takımımız vardı, erkek basketbol takımımız vardı. Hentbol takımımız vardı, bisiklet takımımız vardı eskiden. Bunlar şu an olmadığı için çalıştay sırasında çok üzüldüm. Branşlarda da kendimizi temsil etmemiz lazım. İnşallah el birliğiyle bu branşları da kuracağız" ifadelerini kullandı.



"EN BÜYÜK SORUNUMUZ 3 PUAN CEZASI VE TRANSFER YASAĞI İLE İLGİLİYDİ"



Puan silme cezası ile ilgili birçok dosya olduğunu söyleyen Mert, şöyle konuştu: "En büyük sorunumuz 3 puan cezası ve trasfer yasağı ile ilgiliydi. Dosyalar vardı puan silme ile ilgili. Yönetime gelince ilk işimiz puan silme cezası için olan dosyalar ile ilgilenmek oldu. Daha sonra transfer yasağı ile ilgilendik. Büyük zorluk çektik, emek verdik ve bu dosyaları temizledik. Arkadaşlarımız takımın ikinci lige düşmesine engel oldu emekleriyle. Elimizde 5 adet dosya kaldı onları da halletmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri mevcut kadroda çok şey değiştirdik. Neredeyse tüm futbolcularımız ile sorunlarımız vardı parasal anlamda. Borçların ödenmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, özellikle Fahri Koca’ya.



Her şey şeffaf olacak demiştik. Biz burada olduğumuz sürece inşallah her şey şeffaf olacak.



Kulübü aldığımızda borç 295 milyon 908 bin 654 liraydı artı faizler. 261 milyon 574 bin 667 lira şu anki borcumuz. Transfer ettiğimiz 15 futbolcumuz var. Ali İmdat’ın oğulunu asgari ücret ile transfer ettik. Ankaragücü trübün lideridir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur (Yavaş) Bey’e, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey’e, Ankara Milletvekilimiz Sayın Mücahit Arslan Bey’e, Makine Kimya Endüstrisi Müdürümüze, yönetim kurulu üyelerimize ve bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum."

