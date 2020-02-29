MKE Ankaragücü Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sezonun ilk yarısında Sivasspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-1 kaybetmişti.

İstatistikler

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Son lig maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor ise 45 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Süper Lig'de Sivasspor'u konuk ettiği sekiz maçın sadece birini kazanan Ankaragücü, tek galibiyetini geçen sezon aldı. Sarı lacivertli ekibin en az beş kez ağırladığı takımlar arasında Beşiktaş'ın ardından en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Sivasspor. Sivasspor'un şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu ve filelerini en fazla havalandırdığı rakibi Ankaragücü.

Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Ankaragücü, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 21 karşılaşmada almıştı. Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kaybeden Sivasspor, sezonun ilk dokuz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında en az isabetl şut çeken takım Ankaragücü.

Sivasspor ise Fenerbahçe'nin ardından deplasmanda en fazla şut isabeti bulan ekip konumunda. 2019/20 sezonunda oynadığı bütün maçlarda fileleri havalandıran tek Süper Lig takımı Sivasspor. Ankaragücü ise sahasında en az maçta kalesini gole kapayan ekip konumunda. Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde takıma devre arasında katılan Gerson Rodrigues'in doğrudan katkısı var.

Sivasspor'un dış sahada attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Mustapha Yatabare (3 gol & 1 asist), Süper Lig kariyerinde Ankaragücü'ne attığı tek golü sezonun ilk yarısındaki maçta kaydetti.

Mert Hakan Yandaş'ın Süper Lig kariyerinde iki gol attığı tek takım Ankaragücü. Sivasspor forması giyen oyuncu, bu iki golü sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada kaydetti. Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü deplasmanına konuk olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Rıza Çalımbay, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı.