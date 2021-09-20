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MKE Ankaragücü Menemenspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

#MKE Ankaragücü#Menemenspor#TFF 1. Lig
MKE Ankaragücü Menemenspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak

TFF 1. Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, bugün Menemenspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki MKE Ankaragücü Menemenspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar.

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MKE Ankaragücü Menemenspor maçı ile bu akşam iki ekip karşı karşıya gelecek.  Son 3 maçtan galip ayrılan ve yoluna namağlup devam eden MKE Ankaragücü, 5 haftada 11 puan topladı. Başkent ekibi, sahadan 3 puanla ayrılarak zirveye biraz daha yaklaşmak istiyor. 6 puanı bulunan İzmir ekibi Menemenspor da zorlu deplasmanda puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

MKE Ankaragücü Menemenspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#MKE Ankaragücü#Menemenspor#TFF 1. Lig