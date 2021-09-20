MKE Ankaragücü Menemenspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? MKE Ankaragücü Menemenspor maçı bilgileri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş On Numara sonuç ekranı millipiyangoonlinedaOn Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da#On Numara
Gözyaşları içinde toprağa verildi Beyzanurun ölümünde korkunç şüpheGözyaşları içinde toprağa verildi! Beyzanur'un ölümünde korkunç şüphe#Beyzanur
Son dakika haberi: La Palmada felaket Yanardağ 100’den fazla evi yok ettiSon dakika haberi: La Palma'da felaket! Yanardağ 100’den fazla evi yok etti#La Palma Adası
Son Dakika Haberi... Fransızlar, PSGde Lionel Messinin oyundan çıkma sebebini duyurdu Mauricio Pochettino...Son Dakika Haberi... Fransızlar, PSG'de Lionel Messi'nin oyundan çıkma sebebini duyurdu! Mauricio Pochettino...#Lionel Messi
İspanyada Alexander Sörloth çılgınlığı Taraftarları mest ettiİspanya'da Alexander Sörloth çılgınlığı! Taraftarları mest etti#Sörloth
Son dakika... THYden iç hatlarda ikram kararıSon dakika... THY'den iç hatlarda ikram kararı#Türk Hava Yolları
ABDde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770e yükseldiABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770'e yükseldi#ABD
Son dakika... ABDye seyahat edeceklere aşı zorunluluğuSon dakika... ABD'ye seyahat edeceklere aşı zorunluluğu#Korona Aşısı
Prof. Dr. Celal Şengörden tepki çeken olayla ilgili ilk açıklamaProf. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama!#Celal Şengör
Düşes Katein kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydiDüşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi#James Middleton
HABERLERSpor Arena Haberleri

MKE Ankaragücü Menemenspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? MKE Ankaragücü Menemenspor maçı bilgileri

#MKE Ankaragücü#Menemenspor#TFF 1. Lig
MKE Ankaragücü Menemenspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanaldan canlı yayınlanacak MKE Ankaragücü Menemenspor maçı bilgileri

MKE Ankaragücü Menemenspor maçı için geri sayım başladı. TFF 1. Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, bugün Menemenspor'u konuk edecek. Ev sahibi MKE Ankaragücü, zorlu karşılaşmadan galip ayrılmak için ciddi performans gösterecek. Menemenspor ise 3 puan alması halinde avantaj yakalayacak. MKE Ankaragücü Menemenspor canlı yayın maçı öncesinde spor severler mücadelenin saat ve kanal bilgisine odaklandı. Peki MKE Ankaragücü Menemenspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar.

Haberin Devamı

MKE Ankaragücü Menemenspor maçı ile bu akşam iki ekip karşı karşıya gelecek.  Son 3 maçtan galip ayrılan ve yoluna namağlup devam eden MKE Ankaragücü, 5 haftada 11 puan topladı. Başkent ekibi, sahadan 3 puanla ayrılarak zirveye biraz daha yaklaşmak istiyor. 6 puanı bulunan İzmir ekibi Menemenspor da zorlu deplasmanda puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

MKE Ankaragücü Menemenspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MKE Ankaragücü#Menemenspor#TFF 1. Lig