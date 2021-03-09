MKE Ankaragücü Kulübünde olağan genel kurul ertelendi

Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulun çoğunluk sağlanması halinde 11 Mart, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 18 Mart'ta gerçekleştirileceğinin şubat ayında ilan edildiği hatırlatıldı.

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2 Mart tarihli kararında, yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgını tedbirleri kapsamında dernek genel kurullarının 300 kişiyi geçmeyecek katılımla gerçekleştirilebileceğinin hüküm altına alındığı belirtildi.

Ankara Valiliğine yapılan başvuruya istinaden, Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün cevabi yazısında; 'Derneğinizin 1000'in üzerinde delegesinin bulunması nedeni ile genel kurulunuzun belirtilen şartlara uygun yapılamayacağı, bu nedenle Dernekler Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince ertelenmesinin uygun olacağı' ifadelerine yer verildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, İçişleri Bakanlığının 02/03/2021 tarih ve 3514 sayılı yazısı ile Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02/03/2021 tarih ve 2021/11 sayılı kararı ve Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 09.03.2021 tarih ve E-74071012-450-13797 nolu yazısına istinaden, olağan genel kurul toplantımızın ertelenmesine, olağan genel kurul toplantımızın devletimizin genel kurul toplantılarının yapılmasına müsaade etmesine müteakip yapılmasına karar verilmiştir."