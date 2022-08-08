Canlı: MKE Ankaragücü - Konyaspor maçı

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Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk devre sonucu

MKE Ankaragücü 0-0 Konyaspor

Süper Lig’de mücadele ettiği son yedi sezonda da ilk maçı kazanamayan Ankaragücü, bu karşılaşmaların altısında kalesinde 2+ gol gördü. Başkent ekibi, açılış haftasındaki son galibiyetini 2007/08 sezonunun ilk karşılaşmasında Osmanlıspor karşısında aldı. Süper Lig tarihinde deplasmanda başladığı 11 sezonun sadece birine galibiyetle giren Konyaspor, daha önceki 10 karşılaşmanın sekizinden puansız dönmüş ve kalesinde toplam 16 gol görmüştü.

Geçen sezon evinde oynadığı TFF 1. Lig maçlarında Ümraniyespor ve BB Erzurumspor’un ardından en fazla puan toplayan takım olan Ankaragücü, iç sahadaki son üç karşılaşmasında da puan kaybı yaşadı.

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Süper Lig’e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son dört maçı kaybetmeyen Konyaspor, daha önceki dört ziyaretinden puansız dönmüş ve bu karşılaşmaların tamamında kalesinde 2+ gol görmüştü.

Geçen sezon TFF 1. Lig’de Ankaragücü’nün en golcü ismi olan Eren Derdiyok, Konyaspor’a karşı forma giydiği son Süper Lig maçında rakip ağları iki kez havalandırdı. 2021/22 Süper Lig sezonunda Konyaspor’un en fazla gole katkıda bulunan oyuncusu olan Zymer Bytyqi, yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig’e o sezon yükselen takımlara karşı attığı son golün sahibiydi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Süper Lig kariyerinin en gollü galibiyetini Aralık 2020’de Konyaspor karşısında aldı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut’un Süper Lig kariyerinde yenilmediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Ankaragücü.

MKE ANKARAGÜCÜ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

MKE Ankaragücü Konyaspor maçı saat 21:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.