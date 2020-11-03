MKE Ankaragücü Kocaelispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü ile Kocaelispor bugün Eryaman Stadyumu'nda 3. tur mücadelesine çıkacak. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, MKE Ankaragücü Kocaelispor maçı hakkında ayrıntılar...

MKE Ankaragücü Kocaelispor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

BAŞKENT EKİBİ ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYOR

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'la sahasında karşılaşacak.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçta 1 puan alabilen başkent temsilcisi, sezonun ilk kupa maçına çıkacak.

Bu sezon resmi maçlarda henüz galibiyetle tanışamayan sarı-lacivertliler, tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakada Kocaelispor'u geçerek adını 4. tura yazdırmak istiyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 7 maçta 14 puan alan Kocaelispor ise Süper Lig ekibini eleyerek tur atlamayı hedefliyor.

Bu iki takım 11 yılı aşkın bir süre sonra birbirlerine rakip olacak. MKE Ankaragücü ile Kocaelispor son olarak 2008-20