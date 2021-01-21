MKE Ankaragücü Kasımpaşa maçı saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi takımların son durumu

Ankaragücü, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Ankaragücü'ne yenildiği hiçbir maçta gol atamayan Kasımpaşa, rakibini mağlup ettiği bütün karşılaşmalarda ikişer gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de çıktığı son beş iç saha maçında 9 puan toplayan Ankaragücü, bu sezon evinde oynadığı ilk dört karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilmişti. Son deplasman maçında Alanyaspor'u mağlup eden Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de ilk kez dış sahada üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Ankaragücü bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kazanamadı.

Geçen sezon Ankara deplasmanında çıktığı iki Süper Lig maçını da kaybetmeyen Kasımpaşa, Ekim 2013'ten bu yana başkentte üst üste üç maçı yenilgisiz geçmiyor. Ankaragücü ve Kasımpaşa, bu sezon ilk golü yediği hiçbir Süper Lig maçını kazanamadı. Bu sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de en fazla gol katkısı yapan oyuncu Emre Güral. Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son dört deplasman golünün üçünde Yusuf Erdoğan'ın doğrudan katkısı var. Fuat Çapa, Süper Lig kariyerinde Ankara takımlarına rakip olduğu son dokuz maçı kaybetmedi ve son beş karşılaşmada puan kaybı yaşamadı.

MKE ANKARAGÜCÜ KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

MKE Ankaragücü Kasımpaşa maçı Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde Zaur Sadaev, Lukasz Szukala ve Youness Mokhtar’a olan toplam 1 milyon 750 bin euro borç için futbolcularla anlaşma yapıldı. Ankaragücü yönetiminden alınan bilgiye göre kulübün transfer yasağı kalktı ancak bu gelişme birkaç saat içinde resmiyet kazanacak.

Başkent ekibinde yönetim 3’üncü kez transfer yasağını kaldırmak için uğraşıyor. Sarı lacivertli yönetimin, Zaur Sadaev, Lukasz Szukala ve Youness Mokhtar’a olan 1 milyon 750 bin euro’luk borç için anlaşma sağladığı ve oyuncuların paralarını ödediği öğrenildi. Transferin yasağının kaldırılmasının resmileşmesini bekleyenÿyönetim, yeni transferlerden bazılarını Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyor.

FUAT ÇAPA DÖNEMİ 9’UNCU HAFTADA SONA ERDİ

Ankaragücü Süper Lig’in 9’uncu haftasında Göztepe’ye 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli ekip, Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.

MUSTAFA DALCI YÖNETİMİNDE 11’İNCİ RANDEVU

Tecrübeli teknik adam Fuat Çapa ile yolların ayrılmasının ardından sarı lacivertlilerde Mustafa Dalcı, ligin 10’uncu haftasında göreve getirildi. Dalcı yönetiminde Ankaragücü takımı 6 mağlubiyet, 3 galibiyet 1 beraberlik veÿ15 puanla ligin 20’nci sırasında bulunuyor.

Başkent ekibi ligin 20’nci haftasında saat 19.00’da Kasımpaşa’yı konuk edecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Cebrail Karayel kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou’nun durumu maç günü belli olacak. Ankaragücü’nde cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

Ankaragücü’nün Kasımpaşa karşısında muhtemel 11’i şöyle: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi.

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