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MKE Ankaragücü, Karşıyaka'yı devirdi

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#MKE Ankaragücü#Karşıyaka#Ziraat Türkiye Kupası
MKE Ankaragücü, Karşıyakayı devirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 17:47

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda MKE Ankaragücü konuk olduğu Karşıyaka deplasmanından 2-1 galip ayrıldı ve 5. tura yükseldi.

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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 3. Lig ekibi Karşıyaka'yı deplasmanda 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Süleyman Bahadır, Serdar Soydan, Harun Reşit Güngör

Karşıyaka: Hasan Sürmeli, Bedirhan Altunbaş, İsmail Güner, Abdulkadir Öksüz, Gökhan Meral, Bedran Ekin, Aygün Özışıkyıldız (Dk. 77 Ali Sinan Gayla), Erdal Öztürk (Dk. 28 Berat Şahin), Çağatay Yılmaz (Dk. 72 Enes Nalbantoğlu), Mert Yusuf Torlak, Yasin Ozan (Dk. 72 İshak Kurt)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Diogo Aleksis Özçakmak, Alper Uludağ, Schulz (Dk. 86 Rotariu), Varga (Dk. 72 Efkan Bekiroğlu), Cem Tuna Türkmen, Mesut Emre Kesik, Cephas (Dk. 89 Emre Gültekin), Ali Kaan Güneren (Dk. 72 Hasan Nazarov), Astanakulov (Dk. 72 İsmail Çokçalış)

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Goller: Dk. 15 Cephas, Dk. 81 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 90 Ali Sinan Gayla (Karşıyaka)

Sarı kart: Dk. 90+6 Mesut Emre Kesik (MKE Ankaragücü)

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#MKE Ankaragücü#Karşıyaka#Ziraat Türkiye Kupası

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