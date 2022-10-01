Canlı Anlatım: MKE Ankaragücü İstanbul Başakşehir maçı

Haberin Devamı

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Başakşehirkozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Ankaragücü: 0

Başakşehir: 1

Goller: 3' Okaka

Ankaragücü deplasmanında çıktığı ilk Süper Lig maçını 1-0 kaybeden İstanbul Başakşehir, daha sonraki yedi ziyaretinde mağlubiyet almadı ve son dört karşılaşmada puan bırakmadı. Süper Lig'deki 13 maçlık galibiyet hasretini Sivasspor'u yenerek sonlandıran Ankaragücü, Mart 2021'den bu yana üst üste 2+ maç kazanamıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 14 maçı kaybetmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan İstanbul Başakşehir, bu sezon ligde mağlubiyet almayan tek takım konumunda. Boz Baykuşlar'ın lig tarihinde ilk yedi maçı namağlup geçtiği sadece iki sezon var: 2014/15 & 2016/17.

İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş Süper Lig maçını da en az ikişer gol yiyerek kaybeden Ankaragücü, bu şekilde daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Ekim 2005-Eylül 2006 arasındaki altı maçlık süreçte yaşadı.

Bu sezon oynadığı altı Süper Lig maçında gol yemeyen İstanbul Başakşehir, lig tarihinde bir sezonun ilk yedi karşılaşmasında da kalesini gole kapatan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.

Haberin Devamı

Geride kalan yedi haftalık süreçte henüz oynadığı maçlarda ceza sahası dışından gol atılmayan üç takımdan ikisi Ankaragücü ve İstanbul Başakşehir.

Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı iç saha gollerinin %75'ini kaydeden Giorgi Beridze, Ankara ekibi adına ligde en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncu konumunda. İstanbul Başakşehir forması giyen Danijel Aleksic, Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı.

Bu sezon Süper Lig'de attığı dokuz golü de farklı oyuncudan bulan İstanbul Başakşehir, 2010/11'den bu yana olan dönemde kendisine ait rekoru egale etmek için sahaya çıkıyor. Şu an Boz Baykuşlar'ı çalıştıran Emre Belözoğlu, o 10 gollü süreçteki sekizinci golü kaydeden isimdi.

MKE Ankaragücü İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MKE Ankaragücü İstanbul Başakşehir maçı bugün saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.