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MKE Ankaragücü ile Adanaspor yenişemedi!

Güncelleme Tarihi:

#Ankaragücü#Adanaspor#1. Lig
MKE Ankaragücü ile Adanaspor yenişemedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 18:23

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Ankaragücü’nde Efkan’ın ceza yayının az gerisinden savunmanın havadan pasında topla buluşan Bajic'in sol ayağıyla ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

59. dakikada penaltı noktasının üstünden Efkan’ın geriye çıkardığı pasta topu alan Tolga'nın ceza yayı içinden sert vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.

78. dakikada Saponara’nın sağ taraftan ortasında Efkan penaltı noktasının az önünde müsait durumda kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

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#Ankaragücü#Adanaspor#1. Lig

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