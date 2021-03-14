MKE Ankaragücü Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de son 5 maçta mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, art arda iki müsabakasını kazanan MKE Ankaragücü ile bugün deplasmanda karşılaşacak.

Ankaragücü - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankaragücü ile Göztepe arasında saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. MKE Ankaragücü Göztepe maçı beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak

Ligde son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, haftaya 39 puanla 9. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Futbolculuk hayatını MKE Ankaragücü'nde tamamlayan Ünal Karaman, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekipte teknik direktör olarak görev almıştı.

Lige tutunma mücadelesini sürdüren MKE Ankaragücü, son 2 maçını kayıpsız geçtiği ligde 26 puan ve averajla 18. durumda yer alıyor.

MKE Ankaragücü ile daha önce 45 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. MKE Ankaragücü filelerine 62 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 47 gol gördü.