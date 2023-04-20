MKE Ankaragücü sahasında 3 golle kazandı

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12’nci dakikada Emre’nin sağ taraftan Ali Sowe’a göndermek istediği top, savunmanın kontrolünde auta gitti.

44’üncü dakikada Giresunspor öne geçti. Görkem’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top kale ağzına gitti. Savunmanın ön direkte uzaklaştırmaya çalıştığı top Diack’a çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

45+1’incı dakikada emre sağ kanattan ortasını yaptı. Gelen ortaya Ali Sowe’un yaptığı kafa vuruşu az farkla auta gitti.

45+5’inci dakikada Ankaragücü’nde Kitsiou’nun kaydettiği gol, VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

54’üncü dakikada Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Orta alanda topu alan Ali Sowe topu ayağından açtı ama savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Tasos’ta kaldı. Tasos’un pasında ceza sahasına giren Ali Sowe sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

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62’nci dakikada Hanousek’in sol kanattan yaptığı ortada Kitsiou kafa vuruşunu yaptı ama top üst direkten döndü.

74’üncü dakikada Ankaragücü öne geçti. Pedrinho’nun ceza sahası dışından çektiği şut Arias’tan sekerek ceza sahasının solunda bulunan Taylan’ın önünde kaldı. Sağ ayağıyla yerden uzak köşeyi düşünen Taylan’ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

87’nci dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Tasos, direkt kaleyi düşündü. Top kaleci Ferhat’ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1’inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Tasos, Kitsiou’nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenerek ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tasos, yaotığı vuruşla topu ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+7'nci dakikada Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan topu götüren Pedrinho, savunma arkasına sarkan Tasos'a pasını çıkardı. Ceza sahasına giren Tasos, arkasından gelen Ali Sowe'u gördü. Kaelci ile karşı karşıya pozisyonda Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka Ankaragücü’nün 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral

ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan – Kevin Malcuit, Nihad Mujakic, Atakan Çankaya, Stylianos Kitsiou, Taylan Antalyalı (Dk. 90+8 Arda Kızıldağ), Lamine Diack (Dk. 46 Andrej Djokanvic), Matej Manousek, Ghayas Zahid (Dk. 46 Tasos), Emre Kılınç (Dk. 65 Perinho), Ali Sowe (Dk. 90+8 Bevic Oko)

Giresunspor: Ferhat Kaplan – Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Görkem Sağlam, Faruk Can Genç (Dk. 70 Alper Uludağ), Robert Mejia, Jorman Campuzano (Dk. 77 Kadir Seven), Serginho (Dk. 86 Mert Kurt), Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Brandley Kuwas (Dk. 70 Doğucan Davas), Riad Bajic

GOLLER: Dk. 54 ve Dk. 90+7 Ali Sowe, Dk. 74 Taylan Antalyalı (Ankaragücü), Dk. 44 Lamine Diack (KK) (Giresunspor),

SARI KARTLAR: Hanousek (Ankaragücü), Ferhat Kaplan, Ramon Arias (Giresunspor)



