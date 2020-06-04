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GeriFutbol MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 18:31,Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

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MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışıldığı belirtilirken, top kapma, yoğun pas ve şut atışlarının ardından antrenman tamamlandı.

Antrenmanda oyuncuların moral ve motivasyonlarının iyi olduğu, sakat ve eksik futbolcunun da bulunmadığı belirtildi

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